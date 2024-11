Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare, ma ci sarà una leggera schiarita in serata. Le temperature oscilleranno tra i 10,7°C e i 15,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cernusco sul Naviglio registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 10,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 53%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 79%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2,5 km/h, proveniente da est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% alle 05:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 10°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno tra i 9,8°C e i 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% intorno alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, contribuendo a un senso di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a oscillare tra i 3 e i 4 km/h, mantenendo una leggera brezza.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 10,9°C alle 22:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 25%, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato potrebbero portare schiarite e un aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 1.9 ENE max 2.3 Grecale 79 % 1030 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° Assenti 0.6 SSE max 1.3 Scirocco 80 % 1030 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9.2° Assenti 0.5 SE max 1.5 Scirocco 80 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 2.2 SSE max 1.3 Scirocco 64 % 1031 hPa 13 cielo coperto +15.1° perc. +14.2° Assenti 4 SSE max 2.7 Scirocco 58 % 1030 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 4 S max 4.6 Ostro 68 % 1029 hPa 19 poche nuvole +11.7° perc. +10.9° Assenti 1.3 ESE max 2 Scirocco 75 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 0.3 N max 1.5 Tramontana 77 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:58

