Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Cernusco sul Naviglio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano una persistenza di nubi, con temperature che raggiungeranno un massimo di circa 10,4°C nel pomeriggio. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 67% e l’82%, mentre le precipitazioni non sono previste.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a diventare completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7°C, con una leggera diminuzione fino a 7,1°C alle 5:00. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 6,8°C a 9,6°C entro le 12:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70-81%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari variazioni. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il clima possa risultare fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Le temperature raggiungeranno il picco di 10,4°C alle 14:00, per poi scendere nuovamente verso la sera. La copertura nuvolosa si ridurrà parzialmente, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo più sereno. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 68-76%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 7°C. Il vento continuerà a essere debole, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla, sebbene fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che si manterranno tra i 7°C e i 10,4°C. Nei prossimi giorni, si assisterà a un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, quindi si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare il clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.7 ENE max 3.9 Grecale 82 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.5 E max 2.8 Levante 80 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 1.1 NE max 1.3 Grecale 79 % 1013 hPa 10 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.9 SO max 4.4 Libeccio 72 % 1012 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 68 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +8.4° Assenti 5.1 SO max 5.8 Libeccio 76 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.9 O max 4.2 Ponente 81 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.2 O max 3.8 Ponente 82 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:46

