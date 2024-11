Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Cernusco sul Naviglio si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 12°C, con una leggera pioggia che si farà sentire nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Le temperature si manterranno tra i 11°C e i 14°C, con un cielo sempre coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una leggera diminuzione della pressione atmosferica, che si porterà a 1025 hPa. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 70%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 70%. La brezza leggera persisterà, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio indicano un Sabato caratterizzato da un clima umido e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, l’umidità potrebbe continuare a influenzare il comfort atmosferico. Sarà quindi opportuno prepararsi a un fine settimana piuttosto grigio, ma senza particolari disagi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° Assenti 3.1 SO max 4.2 Libeccio 72 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +11° prob. 6 % 5.5 OSO max 8.4 Libeccio 75 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° prob. 8 % 5.4 O max 11.7 Ponente 73 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° prob. 5 % 4.2 O max 6.6 Ponente 57 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° Assenti 7.2 SO max 8.5 Libeccio 62 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.1° perc. +12.3° Assenti 5.8 SO max 9.2 Libeccio 70 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° Assenti 4.3 OSO max 5.7 Libeccio 74 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° Assenti 2.4 OSO max 3.1 Libeccio 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:55

