Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a circa 6,5°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 10°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 12%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da direzione Ovest e Est, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 4,5 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9°C e 11°C, con un cielo che continuerà a mantenersi sereno o con poche nuvole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 67% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si presenterà stabile, attorno ai 1024 hPa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature di circa 7,2°C, senza precipitazioni e con un cielo completamente sereno. Nella mattina, si prevede un incremento della temperatura fino a 10°C intorno alle 10:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un clima gradevole, con temperature che toccheranno i 11,9°C alle 13:00, e un cielo prevalentemente sereno. La sera si presenterà con temperature in calo, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile abbassamento delle temperature nel fine settimana. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 3 OSO max 3.5 Libeccio 70 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 73 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.2 OSO max 2.8 Libeccio 70 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 1.9 SSO max 1.9 Libeccio 53 % 1024 hPa 13 poche nuvole +11.9° perc. +10.3° Assenti 3.1 SSE max 1.6 Scirocco 47 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.4 SE max 5.5 Scirocco 63 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.1 E max 6.2 Levante 72 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.6 E max 7.2 Levante 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:49

