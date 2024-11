Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 7,2°C e umidità al 73%. Durante la mattina, le temperature varieranno da 6,2°C a 11,3°C, mantenendo una copertura nuvolosa bassa. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 11,5°C con un incremento della nuvolosità al 28%. La sera tornerà serena, con temperature che scenderanno a 6,8°C. Sabato, il cielo rimarrà sereno, con temperature massime di 11,6°C e umidità tra 48-52%. Domenica, si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature fino a 11,7°C e umidità attorno all’80%.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1024 hPa. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di 3,2 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 4 km/h. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno da 6,2°C alle 08:00 fino a 11,3°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 13%. I venti si presenteranno leggeri, oscillando tra 1,4 km/h e 5,3 km/h, sempre da direzione Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 50-54%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno un massimo di 11,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 28% alle 15:00, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud-Est, con intensità che varierà tra 4,5 km/h e 5,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50-67%, rendendo l’aria leggermente più umida.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 5,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1026 hPa.

Sabato 16 Novembre

Nella notte di Sabato 16 Novembre, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 6%, e l’umidità si manterrà al 72%. I venti soffieranno da Est a una velocità di 3,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. La pressione atmosferica si attesterà a 1026 hPa, garantendo stabilità.

Durante la mattina, il tempo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 11,3°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%. I venti si presenteranno leggeri, oscillando tra 2,7 km/h e 5,9 km/h, sempre da direzione Ovest-Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 46-51%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con temperature che toccheranno un massimo di 11,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud-Ovest, con intensità che varierà tra 5,1 km/h e 5,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48-52%, mantenendo una sensazione di freschezza.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 7,3°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,5 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68-65%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1019 hPa.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 18%, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1019 hPa. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di 3,8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da 6,4°C alle 06:00 fino a 10,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 91% alle 10:00. I venti si presenteranno leggeri, oscillando tra 0,2 km/h e 2,3 km/h, sempre da direzione Ovest-Sud-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 56-62%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà fresco, con temperature che toccheranno un massimo di 11,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 70%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud-Est, con intensità che varierà tra 3,4 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61-67%, rendendo l’aria leggermente più umida.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori che raggiungeranno il 100%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,6 km/h e 4,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteo variabili, ma complessivamente favorevoli per attività all’aperto, specialmente durante Venerdì e Sabato. Domenica, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di approfittare delle belle giornate di Venerdì e Sabato per godere di momenti di svago e relax.

