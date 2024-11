Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 10,2°C, con cielo coperto e una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi. La situazione non migliorerà nella mattina, dove le nuvole continueranno a dominare il cielo, mantenendo le temperature stabili. Nel pomeriggio, si prevede che le condizioni rimangano simili, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. Infine, la sera porterà con sé ulteriori piogge, rendendo la giornata piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% e si verificheranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,2°C. La velocità del vento sarà di circa 8 km/h proveniente da Nord Ovest, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità di pioggia del 34%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 9,8°C e 10,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7-11 km/h, sempre da Nord Ovest. L’umidità continuerà a essere alta, oscillando tra l’86% e l’88%. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, raggiungendo il 25%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature si manterranno tra 10,1°C e 10,6°C, con un cielo ancora coperto. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10-12 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’88%. Le probabilità di pioggia si aggireranno intorno al 35-40%.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 10°C. La velocità del vento rimarrà simile a quella del pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le condizioni di pioggia e cielo coperto continueranno a persistere, con temperature che rimarranno stabili ma fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +10.2° perc. +9.6° 0.13 mm 7.9 NO max 7.9 Maestrale 89 % 1023 hPa 4 cielo coperto +9.8° perc. +8.4° prob. 49 % 9.5 NO max 10.4 Maestrale 89 % 1023 hPa 7 cielo coperto +10° perc. +9.2° prob. 2 % 6.9 ONO max 7.2 Maestrale 88 % 1024 hPa 10 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 13 % 8.1 NO max 8.2 Maestrale 86 % 1024 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 38 % 11.7 NO max 12.7 Maestrale 88 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° prob. 37 % 10.1 ONO max 12.6 Maestrale 88 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +10° perc. +8.7° 0.54 mm 9.4 ONO max 12.8 Maestrale 90 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° prob. 42 % 8.5 ONO max 10.6 Maestrale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:33

