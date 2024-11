Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Cervia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con la presenza di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 15°C, con un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere punte di 48 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 6,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità sarà elevata, attorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,2 km/h nel tardo mattino, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 48 km/h. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà alta, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 15°C, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di vento fresco, che soffierà a una velocità di circa 25 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 70%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse, ma il cielo rimarrà in gran parte coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte che potrebbero arrivare a 30 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre le probabilità di pioggia diminuiranno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cervia indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibili schiarite e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni di vento, che potrebbero risultare forti, specialmente nel pomeriggio. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° prob. 9 % 2.2 N max 2.3 Tramontana 85 % 1014 hPa 4 cielo coperto +11° perc. +10.4° prob. 6 % 6.8 ONO max 6.2 Maestrale 86 % 1012 hPa 7 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 17 % 7.2 ONO max 7.3 Maestrale 87 % 1012 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 10 % 5.8 SSO max 14.4 Libeccio 77 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +15.7° perc. +15.1° 0.13 mm 25.1 OSO max 48.6 Libeccio 68 % 1008 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° prob. 20 % 22.1 OSO max 44.5 Libeccio 70 % 1007 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° prob. 5 % 30 OSO max 56.6 Libeccio 67 % 1006 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.3° prob. 2 % 16.6 SO max 34.5 Libeccio 68 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.