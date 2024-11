Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. I dati raccolti mostrano temperature che si manterranno su valori relativamente miti, ma accompagnati da venti sostenuti che potrebbero rendere la percezione termica più fredda. La giornata si presenterà quindi con un clima variabile, in cui le precipitazioni giocheranno un ruolo significativo.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 40,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 81,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra 15,6°C e 16,2°C. Il vento si presenterà forte, con velocità che toccheranno i 44,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni si limiteranno a sporadiche pioviggini. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 69%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che porteranno le temperature a scendere fino a 12°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque presente con velocità di circa 18,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%, mentre le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,22 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,1°C. Le piogge moderate si faranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 1 mm. Il vento si presenterà fresco, con velocità che toccheranno i 43,3 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, e l’umidità si attesterà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature in calo. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni simili, con un clima fresco e ventoso. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, poiché le piogge potrebbero ripresentarsi anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 28.4 SO max 60.9 Libeccio 67 % 1000 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 5 % 39.6 OSO max 80.5 Libeccio 69 % 997 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° prob. 20 % 44.2 O max 82 Ponente 69 % 995 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° prob. 18 % 25.3 ONO max 55 Maestrale 71 % 996 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.3° 0.12 mm 24.9 ONO max 50.1 Maestrale 69 % 995 hPa 16 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 17 % 16.3 NNO max 23.8 Maestrale 80 % 996 hPa 19 poche nuvole +10.9° perc. +10.1° prob. 67 % 15.7 NO max 24.5 Maestrale 78 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +9.5° perc. +6.1° 0.27 mm 27.4 E max 32.1 Levante 73 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:37

