Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Cervia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +7,1°C. La mattina vedrà un ulteriore lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +11,6°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12°C, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo. La sera si chiuderà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai +9°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e una temperatura di +8,2°C, con una leggera brezza da Ovest-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità. Le temperature percepite si manterranno intorno ai +6,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà al 69% e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le previsioni del tempo indicano poche nuvole, con temperature che toccheranno il picco di +12,2°C alle 14:00. Il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a +9,1°C alle 23:00. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze della località. Si consiglia di approfittare di queste condizioni meteorologiche favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.2° perc. +6.1° Assenti 12.2 ONO max 14.1 Maestrale 73 % 1025 hPa 4 cielo sereno +7.3° perc. +5° Assenti 12.4 ONO max 14.3 Maestrale 76 % 1024 hPa 7 cielo sereno +7° perc. +4.8° Assenti 11.5 ONO max 13.2 Maestrale 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +8.5° Assenti 10.8 ONO max 11.9 Maestrale 64 % 1024 hPa 13 poche nuvole +12° perc. +10.7° Assenti 6.6 NO max 6.9 Maestrale 52 % 1022 hPa 16 poche nuvole +10.8° perc. +9.4° Assenti 0.5 ENE max 1.5 Grecale 56 % 1021 hPa 19 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° Assenti 4 SO max 4.1 Libeccio 61 % 1020 hPa 22 cielo sereno +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.7 OSO max 5.4 Libeccio 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.