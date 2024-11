Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 22 Novembre si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai +16,2°C. I venti da Ovest-Sud Ovest raggiungeranno i 50,2 km/h, con raffiche fino a 96,3 km/h, creando condizioni di burrasca forte. La probabilità di pioggia è del 67%, ma non si prevedono precipitazioni. Sabato 23 Novembre, il tempo migliorerà con nubi sparse e temperature attorno ai +6,6°C. La giornata sarà serena, con umidità al 48%. Domenica 24 Novembre, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai +6,5°C, senza precipitazioni significative.

Venerdì 22 Novembre

Durante la notte del Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,2°C, con una temperatura percepita di +15,5°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 50,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 96,3 km/h, creando condizioni di burrasca forte. La probabilità di precipitazioni sarà del 67%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 990 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa +5,7°C, con una temperatura percepita di +1,2°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest a 27,8 km/h, con raffiche fino a 45,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, con 0,44 mm di pioviggine attesa. L’umidità aumenterà fino all’82% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 994 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà leggermente a +9,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +5,7°C. I venti si attenueranno a 30,2 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 36,3 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà al 9%, e non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 66%, con una pressione atmosferica di 1003 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,2°C, con una temperatura percepita di +8°C. I venti soffieranno da Est-Sud Est a 8,3 km/h, con raffiche fino a 11,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 34%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Sabato 23 Novembre

Nella notte del Sabato 23 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,6°C, con una temperatura percepita di +3,4°C. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di 17,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 21%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno a circa +6°C, con una temperatura percepita di +2,2°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest a 21 km/h, con raffiche fino a 34 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 50%, mentre la pressione atmosferica aumenterà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature raggiungeranno i +9,1°C, con una temperatura percepita di +7,4°C. I venti si attenueranno a 11 km/h, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 38%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature scenderanno a circa +7,4°C, con una temperatura percepita di +6,5°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest a 6,2 km/h, con raffiche fino a 5,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 48%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Domenica 24 Novembre

Nella notte della Domenica 24 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,5°C, con una temperatura percepita di +5°C. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di 7,6 km/h, con raffiche fino a 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,3°C, con una temperatura percepita di +4,9°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest a 7,2 km/h, con raffiche fino a 7,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno a circa +9,7°C, con una temperatura percepita di +9,7°C. I venti si attenueranno a 2,6 km/h, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature scenderanno a circa +8,2°C, con una temperatura percepita di +7,6°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest a 5,4 km/h, con raffiche fino a 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cervia si presenterà con un Venerdì caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge leggere e temperature fresche. Il Sabato offrirà un miglioramento, con cieli sereni e temperature più miti, mentre la Domenica si manterrà prevalentemente nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Sabato per godere di una giornata più soleggiata, mentre la Domenica sarà ideale per passeggiate tranquille, nonostante il cielo nuvoloso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.