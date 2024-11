Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Cesano Boscone indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piovosi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,8°C. Con l’avanzare della mattina, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando a una leggera diminuzione della temperatura percepita. Nel pomeriggio, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di 5,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le nubi sparse inizieranno a comparire intorno all’1:00, mantenendo una temperatura simile. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole, con temperature che varieranno da 4,8°C a 7,7°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, portando a piogge che si intensificheranno nel corso delle ore. La temperatura scenderà fino a 6,6°C alle 16:00, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 25%. Le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge moderate che si registreranno dalle 17:00 in poi, portando a un accumulo di circa 1,2 mm di pioggia entro le 18:00.

La sera si preannuncia piovosa, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 3°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che raggiungeranno i 2,02 mm entro le 19:00. La situazione rimarrà simile anche nelle ore successive, con cielo coperto e piogge che si protrarranno fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo la giornata di pioggia di Giovedì, si prevede un Venerdì con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché le piogge di Giovedì potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà, portando a un weekend più sereno e temperato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.6° perc. +3.5° prob. 7 % 9.4 ENE max 20.1 Grecale 66 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.6° perc. +3.6° Assenti 8.9 ENE max 15.9 Grecale 72 % 1008 hPa 7 poche nuvole +4.8° perc. +4.8° Assenti 1.5 NNE max 4.1 Grecale 70 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 0.5 ESE max 2.1 Scirocco 59 % 1009 hPa 13 cielo coperto +8° perc. +7.2° prob. 4 % 5.9 ESE max 7.5 Scirocco 58 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.6° perc. +5.1° 0.37 mm 7.6 ENE max 12.7 Grecale 72 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +4° perc. +2.1° 2.02 mm 7.3 E max 14.9 Levante 94 % 998 hPa 22 pioggia leggera +3° perc. +1.1° 0.47 mm 7.1 NNE max 13.5 Grecale 95 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.