Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Cesano Boscone si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo di 17,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di +13,2°C a mezzanotte fino a raggiungere circa +12°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 5%, garantendo un cielo limpido e sereno. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il termometro segnerà valori compresi tra +12°C e +16,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, ma comunque confortevole per le attività all’aperto. La ventilazione continuerà a essere debole, con direzione prevalentemente da Ovest e Sud-Ovest. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il cielo sereno.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con un picco di 17,9°C alle ore 13:00 e 14:00. La sensazione di calore sarà accentuata dalla bassa umidità, che scenderà fino al 58%. Le condizioni di meteo rimarranno ideali per attività all’aperto, con un cielo completamente sereno e senza nuvole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con umidità che aumenterà leggermente fino all’82%. La ventilazione sarà sempre debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 0.2 E max 1.3 Levante 88 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 4.3 OSO max 4.5 Libeccio 89 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 4.7 OSO max 6.3 Libeccio 87 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 4.2 OSO max 4 Libeccio 68 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 2.8 SSO max 1.7 Libeccio 58 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 3.7 SSE max 4.3 Scirocco 68 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.7° perc. +14.3° Assenti 2.7 SE max 2.9 Scirocco 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 1.6 ESE max 1.8 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:02

