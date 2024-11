Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cesano Boscone si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 16,8°C nel primo pomeriggio, mentre le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 3 e i 4 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,3°C. L’umidità sarà alta, intorno all’86%, e non si registreranno precipitazioni. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che si muoveranno tra i 12,1°C e i 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno i 17,2°C, mentre l’umidità scenderà al 67%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,7 km/h. La sera porterà un cielo con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano una giornata con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 12°C e i 17°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche, richiedendo un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 1.9 ESE max 2.1 Scirocco 87 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 0.4 S max 0.8 Ostro 89 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° Assenti 3 OSO max 3.6 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 3.6 SO max 2.8 Libeccio 75 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 3.6 SE max 3.2 Scirocco 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 4.7 SE max 6.7 Scirocco 75 % 1024 hPa 19 poche nuvole +14.1° perc. +13.7° Assenti 4.7 ESE max 6.7 Scirocco 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 4.5 ESE max 6.2 Scirocco 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

