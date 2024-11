Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Cesano Boscone indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +2,3°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più grigio e fresco, con massime che raggiungeranno i +7,9°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La mattina inizierà con temperature di circa +2°C, ma già a partire dalle ore 9:00 si registreranno valori in aumento, fino a raggiungere i +7,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un 7% di nuvole al mattino a un 80% intorno all’ora di pranzo.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il panorama, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +5°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 40%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una leggera brezza da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con possibilità di schiarite solo sporadiche. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che non scenderanno sotto i +2°C e massime che raggiungeranno i +8°C. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima tipicamente autunnale, ideale per attività al chiuso o passeggiate in mezzo alla natura, ma con abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.8° perc. -0.1° Assenti 10.5 O max 23.2 Ponente 47 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2.3° perc. -0.3° Assenti 8.8 ONO max 22.2 Maestrale 49 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.9° perc. -0.7° Assenti 9 O max 16.9 Ponente 51 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.5° perc. +4.3° Assenti 6 ONO max 8.4 Maestrale 36 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.9° perc. +7.3° Assenti 5 ONO max 6.6 Maestrale 29 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 4.4 OSO max 4.4 Libeccio 36 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.5° perc. +5.5° Assenti 2.2 O max 2.6 Ponente 41 % 1031 hPa 22 cielo coperto +5° perc. +5° Assenti 2.9 NO max 3.5 Maestrale 45 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:44

