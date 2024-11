Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un lieve calo rispetto ai giorni precedenti, mentre l’umidità rimarrà su livelli accettabili. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che scenderà fino a +6,4°C alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenersi stabile, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +11,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 49%, mentre i venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +11,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%. I venti, provenienti principalmente da Sud-Est, saranno sempre leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con cieli sereni e poche nuvole sparse. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%, ma senza compromettere il comfort. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti possono godere di un fine settimana piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.4 OSO max 4.4 Libeccio 72 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6.8° perc. +6.2° Assenti 4.8 OSO max 5 Libeccio 73 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.3 OSO max 3.4 Libeccio 68 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.2 OSO max 2.3 Libeccio 53 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.4° Assenti 2.7 SSE max 1.5 Scirocco 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.3° perc. +9° Assenti 4 SE max 5.4 Scirocco 63 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.5 ESE max 5.9 Scirocco 72 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.7° perc. +7.2° Assenti 5.1 E max 8 Levante 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

