Previsioni Meteo Cesano Boscone: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +11,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a condizioni più serene nel corso della giornata.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da +9,9°C a +14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,5 km/h e i 2,9 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest e Sud-Est. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di +15,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa, mentre l’umidità scenderà al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +10,9°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h, ma senza creare disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone di Domenica 10 Novembre evidenziano una giornata di transizione verso condizioni più stabili e serene. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere del clima mite e della bellezza autunnale della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cesano Boscone

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 3.3 O max 3.3 Ponente 75 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.5° perc. +9.5° Assenti 2.4 OSO max 2.9 Libeccio 73 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9.1° Assenti 1.6 O max 1.9 Ponente 73 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 1.9 SSE max 1.9 Scirocco 57 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.6° perc. +14.5° Assenti 2.9 SE max 3.5 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 4.4 SE max 5.6 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° Assenti 5.9 ENE max 7.9 Grecale 72 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 6.3 ENE max 9.5 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

