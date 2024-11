Previsioni Meteo Cesano Boscone: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Cesano Boscone si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e una graduale transizione verso schiarite nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 7,2°C e i 14,2°C, con un aumento della percezione di calore durante le ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 32,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 7,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che toccherà il 90%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest, con una velocità di circa 3,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1001 hPa.

Con l’arrivo della mattina, la situazione inizierà a migliorare. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, e la temperatura salirà lentamente fino a raggiungere i 9,6°C entro le ore centrali. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 14,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 14,2°C. I venti, che soffieranno con maggiore intensità, potranno raggiungere i 38,9 km/h, rendendo l’aria più fresca. L’umidità continuerà a diminuire, arrivando al 29%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 997 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, portandosi attorno ai 8,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. I venti si manterranno freschi, con velocità di circa 16,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 24%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più miti e soleggiate, mentre i venti freschi continueranno a caratterizzare l’atmosfera.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 2 % 3.2 ONO max 3.2 Maestrale 71 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.2° prob. 2 % 5.1 O max 7.4 Ponente 71 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +6° Assenti 6.9 O max 12.8 Ponente 72 % 996 hPa 10 nubi sparse +9.6° perc. +8.2° Assenti 9.8 ONO max 19.8 Maestrale 65 % 996 hPa 13 cielo sereno +14.2° perc. +12.6° Assenti 15.1 ONO max 30.4 Maestrale 34 % 995 hPa 16 poche nuvole +11.4° perc. +9.3° Assenti 24 NNO max 45.9 Maestrale 25 % 998 hPa 19 cielo sereno +8.7° perc. +5.8° Assenti 19.3 NNO max 43.2 Maestrale 24 % 1003 hPa 22 nubi sparse +6.6° perc. +3.7° Assenti 15.6 NNO max 34.3 Maestrale 28 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:46

