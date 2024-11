Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Cesano Maderno si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da una transizione da condizioni sereno a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 12°C durante il pomeriggio, con un graduale abbassamento nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 67%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà al 62%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le temperature percepite rimarranno simili a quelle reali, rendendo la notte piuttosto mite.

Nella mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,6 km/h e 4,4 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole e tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da sereno a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 90%. Le condizioni di umidità si intensificheranno, contribuendo a un’atmosfera più pesante e umida.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 9°C, con un’umidità che raggiungerà il 67%. La velocità del vento rimarrà bassa, ma le raffiche potranno arrivare fino a 6 km/h, rendendo l’aria fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana. Tuttavia, per Mercoledì 13 Novembre, ci si aspetta una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno, ma che tenderanno a scendere nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 2 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.2 NNO max 3.8 Maestrale 67 % 1025 hPa 7 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.6 NO max 3.7 Maestrale 65 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.6° perc. +9.1° Assenti 3.2 S max 2.1 Ostro 51 % 1025 hPa 13 nubi sparse +12.1° perc. +10.6° Assenti 3.3 S max 1.8 Ostro 46 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10.7° perc. +9.2° Assenti 3.6 S max 4.1 Ostro 51 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.8 ESE max 5.1 Scirocco 60 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.7 E max 5.4 Levante 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:52

