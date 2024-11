Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cesano Maderno si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza da nord-est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto entro le ore centrali della giornata, accompagnato da temperature che raggiungeranno i 16°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con il ritorno di schiarite e temperature che toccheranno i 17°C. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, attorno ai 13°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Cesano Maderno godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno tra i 12,2°C e i 13,2°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’84%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, e le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92% intorno alle 10:00, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,9 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 17°C e si manterranno stabili fino alle ore 16:00. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 63%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 5 km/h.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 33% e l’umidità aumenterà fino all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e un’alternanza di sole e nuvole. Domani, mercoledì, si prevede un cielo sereno con temperature simili a quelle di oggi, mentre giovedì potrebbe esserci un ulteriore aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare delle schiarite previste nel pomeriggio di martedì, mentre per le attività all’aperto si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 1.9 NE max 2.9 Grecale 84 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 1.9 N max 2.3 Tramontana 85 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 1.6 NO max 3.3 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.5 SSO max 2.4 Libeccio 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.5° Assenti 4.2 SSE max 3.1 Scirocco 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 4.1 SSE max 5.5 Scirocco 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 3 E max 4.6 Levante 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 2.3 ENE max 4.1 Grecale 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

