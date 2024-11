Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Cesano Maderno si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra +7,5°C e +10,1°C. La presenza di nuvole e la bassa velocità del vento contribuiranno a creare un’atmosfera piuttosto tranquilla, con umidità elevata che si attesterà intorno al 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai +8°C. La mattina continuerà a mostrare un cielo nuvoloso, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere circa +9,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma non si registreranno precipitazioni, mantenendo l’atmosfera asciutta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di +10,1°C intorno alle 14:00, per poi scendere leggermente a +9°C entro le 16:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,3 km/h, ma rimarrà comunque in una fascia di bassa intensità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +7,5°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freddo sarà mitigata dalla calma del vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 10°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 0.9 O max 1.3 Ponente 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.7 S max 1.2 Ostro 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 2 % 0.7 NNO max 0.9 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 2 % 2 OSO max 2.5 Libeccio 89 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.5 SO max 2.2 Libeccio 83 % 1024 hPa 16 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 2.1 SO max 2.3 Libeccio 88 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.6 NO max 2.6 Maestrale 90 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.7° perc. +7.7° Assenti 3 NO max 3.5 Maestrale 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:41

