Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, con un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo termico, ma le condizioni rimarranno stabili. La sera porterà un ritorno a cieli poco nuvolosi, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo mostrerà poche nuvole con una temperatura di +12,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 4,5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +14,6°C con una copertura nuvolosa ridotta al 28%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità di circa 4,7 km/h. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i +17,3°C, mantenendo un’umidità attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Alle 15:00, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 16%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, il meteo prevede cieli poco nuvolosi. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +12,8°C, con una copertura nuvolosa del 7%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata di Domenica 3 Novembre con condizioni climatiche favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere di passeggiate e momenti di svago.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 4.9 OSO max 4.8 Libeccio 83 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 4.8 SO max 5.3 Libeccio 87 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° Assenti 3.1 ONO max 6.7 Maestrale 86 % 1026 hPa 10 poche nuvole +16.7° perc. +16.2° Assenti 8.9 N max 12.1 Tramontana 68 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 10.1 NNE max 11.9 Grecale 63 % 1026 hPa 16 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 2.3 NNE max 2.4 Grecale 78 % 1026 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.2 OSO max 6.9 Libeccio 82 % 1026 hPa 22 poche nuvole +11.9° perc. +11.3° Assenti 7.2 OSO max 8.6 Libeccio 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:54

