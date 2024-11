Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con valori termici che raggiungeranno il picco. La sera porterà con sé un clima fresco, ma sempre con cieli sereni.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cesena vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 10,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 70%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 9,6°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo si stabilizzerà, e alle 01:00 il cielo diventerà coperto, con una temperatura di 10°C e una copertura nuvolosa che salirà al 90%.

Proseguendo verso l’alba, alle 06:00, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e la temperatura scenderà a 9,2°C. La mattina si aprirà con un clima più sereno: alle 08:00, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà a 11,6°C. Questo trend continuerà fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà la temperatura massima di 15,3°C con cieli completamente sereni e un’umidità che si attesterà attorno al 63%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni e temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con valori di umidità che si manterranno sotto il 70%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori, ma comunque gradevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il clima rimarrà fresco, con temperature che scenderanno fino a 9,5°C. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo una visibilità ottimale e un’atmosfera tranquilla. La brezza leggera da Sud-Ovest accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena di Domenica 10 Novembre promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile lieve abbassamento delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere di passeggiate e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10° perc. +9.4° Assenti 5.7 OSO max 6.8 Libeccio 90 % 1023 hPa 4 nubi sparse +9.5° perc. +8.8° Assenti 6.5 OSO max 7.5 Libeccio 91 % 1023 hPa 7 poche nuvole +10° perc. +9.4° Assenti 6 O max 8.4 Ponente 90 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 8.5 NO max 10.5 Maestrale 71 % 1022 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14.5° Assenti 9.4 N max 11.1 Tramontana 61 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 4.6 NNE max 5.8 Grecale 71 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 4.8 SO max 4.6 Libeccio 76 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.2 SO max 7.1 Libeccio 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:46

