Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Cesena di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per la stagione, oscillando tra +9,1°C e +11,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una bassa probabilità di precipitazioni. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da direzioni settentrionali, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 10,7°C intorno alle 9:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, e i venti saranno deboli, con una velocità di circa 6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’90%, ma non ci saranno segnali di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e l’umidità continuerà a essere alta, attorno al 91%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata grigia e fresca, con temperature miti ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature simili, rendendo opportuno prepararsi a un clima autunnale tipico della stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 6 % 2.5 NNO max 3.3 Maestrale 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.9° prob. 8 % 3.4 NNO max 4.1 Maestrale 94 % 1012 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.9° Assenti 3.6 NNO max 4.7 Maestrale 94 % 1013 hPa 10 cielo coperto +10.7° perc. +10.2° prob. 5 % 6.5 NNO max 7.4 Maestrale 90 % 1015 hPa 13 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° prob. 15 % 6.1 NNO max 6 Maestrale 84 % 1014 hPa 16 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 7 % 4.4 NNO max 5.7 Maestrale 87 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 1.6 ONO max 2.7 Maestrale 88 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 1.7 O max 2.3 Ponente 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:39

