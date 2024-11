Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 20 Novembre a Cesena si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un cielo prevalentemente coperto e la possibilità di piogge nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, ma il vento forte e le raffiche potrebbero rendere la percezione termica più fresca. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che contribuirà a un clima piuttosto umido.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa +13,6°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo si deteriorerà, portando a un cielo completamente coperto e un incremento della temperatura fino a +15,5°C alle prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 44,8 km/h, con raffiche che potrebbero toccare i 89,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica scenderà fino a 995 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,6°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 50 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un’umidità che si attesterà attorno al 71%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo i 994 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che toccheranno i +12,4°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e il vento si attenuerà leggermente, passando a una velocità di 11,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con un’umidità che si attesterà attorno al 77%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 996 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +8,2°C. Le condizioni meteorologiche si aggraveranno, con piogge che si intensificheranno, passando da leggere a moderate. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,1 km/h, con un’umidità che raggiungerà il 79%. La pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da un clima instabile, con temperature miti ma una sensazione di freddo accentuata dal vento. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 31.6 SO max 70.8 Libeccio 67 % 999 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 8 % 42.6 OSO max 87.6 Libeccio 70 % 996 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 33 % 50.9 OSO max 91.6 Libeccio 71 % 994 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 27 % 29.1 O max 63.6 Ponente 71 % 995 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +14.3° prob. 32 % 27.1 O max 57.6 Ponente 67 % 995 hPa 16 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° prob. 18 % 10.4 NO max 23.9 Maestrale 77 % 996 hPa 19 nubi sparse +9.5° perc. +8.1° prob. 64 % 9.8 NO max 19.9 Maestrale 88 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +8.2° perc. +5° 0.81 mm 21.4 E max 31 Levante 80 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:38

