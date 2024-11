Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della nuvolosità nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,2°C e i 15,3°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 3,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una notte tranquilla per gli abitanti di Cesena.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 14,8°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 8,1 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 15,3°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e i venti si presenteranno con intensità simile a quella della mattina. L’umidità, pur mantenendosi alta, potrebbe scendere leggermente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 10,2°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’88%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature a partire da Domenica. Gli abitanti di Cesena possono quindi prepararsi a un weekend caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici avversi in vista.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 3.2 ONO max 5.9 Maestrale 82 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.2 ONO max 5.1 Maestrale 82 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 5.7 ONO max 7.3 Maestrale 80 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.3 NNO max 6 Maestrale 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 8.4 NNO max 7.7 Maestrale 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.1° perc. +12.3° Assenti 6.4 NO max 8.1 Maestrale 73 % 1025 hPa 19 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 6.3 O max 7.8 Ponente 81 % 1025 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 6.7 O max 8.2 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

