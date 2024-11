Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Cesenatico si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 13°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà dal cielo coperto al parziale diradamento delle nubi nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 29,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cesenatico saranno caratterizzate da nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 13°C entro le ore centrali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,4 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da est-nord-est. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione del cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 30%. Tuttavia, il clima sarà fresco e ventoso, quindi si raccomanda di vestirsi adeguatamente.

La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno nuovamente a circa 12°C. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque freschi, con una velocità di circa 15 km/h. L’umidità aumenterà di nuovo, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico indicano una giornata nuvolosa ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno fresche, con un clima ventoso che potrebbe rendere la sensazione di freddo più intensa. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 4.6 SO max 9 Libeccio 73 % 1021 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.9 SSE max 7.5 Scirocco 75 % 1021 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 5.8 SE max 13.1 Scirocco 70 % 1022 hPa 10 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 15.9 ENE max 21.9 Grecale 72 % 1023 hPa 13 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° prob. 18 % 22.2 ENE max 26.1 Grecale 70 % 1022 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° prob. 26 % 21.5 ENE max 28.5 Grecale 68 % 1022 hPa 19 nubi sparse +12.7° perc. +11.8° prob. 4 % 15.1 ENE max 19.9 Grecale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +10.7° Assenti 11.2 NE max 14.8 Grecale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:43

