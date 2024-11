Previsioni Meteo Cesenatico: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,6°C al mattino e i 11,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 19,5 km/h durante le prime ore della notte. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

Nella notte, Cesenatico avrà un cielo con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 8°C. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest porterà una sensazione di freschezza, con una temperatura percepita che scenderà fino a 5,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 9°C entro le 9:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 70%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto intorno alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con una temperatura percepita di circa 9,8°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con intensità che scenderà a 5,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 60%, garantendo comunque un clima fresco.

La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che si manterranno sui 9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima generalmente sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni, specialmente nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8° perc. +5.3° Assenti 15.9 ONO max 19.4 Maestrale 79 % 1023 hPa 4 poche nuvole +6.8° perc. +4.4° Assenti 12.8 ONO max 15.6 Maestrale 82 % 1023 hPa 7 cielo sereno +7° perc. +4.8° Assenti 11.3 ONO max 13.4 Maestrale 80 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.9° perc. +8.4° Assenti 11 NO max 12.5 Maestrale 66 % 1024 hPa 13 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° Assenti 7.2 NNO max 7.6 Maestrale 60 % 1023 hPa 16 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 3.7 N max 4 Tramontana 66 % 1024 hPa 19 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 2 SO max 4.5 Libeccio 68 % 1025 hPa 22 cielo sereno +9° perc. +8.2° Assenti 6.6 OSO max 5.9 Libeccio 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:41

