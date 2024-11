Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 16,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 16 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,6 km/h e 12,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 14,2°C a 15,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,3°C. Anche se il cielo rimarrà coperto, non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 71%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 14,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la brezza leggera continuerà a caratterizzare il clima locale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 23 % 12.6 NNE max 15 Grecale 76 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 6 % 12.3 NNE max 14.9 Grecale 80 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° Assenti 11.9 NNE max 14.4 Grecale 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 1 % 8 NNE max 10.2 Grecale 75 % 1025 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 4 % 5.3 NNE max 8 Grecale 71 % 1024 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 5 % 7.3 NNE max 9 Grecale 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 8.2 NNE max 9.1 Grecale 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 8.6 NE max 9.1 Grecale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.