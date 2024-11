Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Chiavari indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature fresche, che si trasformeranno in condizioni di pioggia nel corso del pomeriggio e della sera. I dati meteorologici mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nella notte, Chiavari si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da nord-nord est a una velocità di circa 12,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 39%, garantendo un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 11,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, scendendo al 9%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, ma con una velocità ridotta, intorno ai 7,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 47%.

Nel pomeriggio, si verificherà un cambiamento significativo con l’arrivo di nubi sparse e successivamente di pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 10,2°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con valori di pioggia leggera che si registreranno a partire dalle ore 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 34 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con pioggia moderata e un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C, mentre l’umidità salirà al 93%. Il vento soffierà con intensità, raggiungendo i 54,2 km/h, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli significativi di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con un ritorno a condizioni più serene e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.9° perc. +5.7° Assenti 12.3 NNE max 12 Grecale 39 % 1006 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +6° Assenti 10.4 NNE max 9.3 Grecale 39 % 1007 hPa 7 cielo sereno +7.4° perc. +5.7° Assenti 9.3 NE max 8.2 Grecale 42 % 1008 hPa 10 cielo sereno +10.9° perc. +9° Assenti 2 S max 6 Ostro 35 % 1009 hPa 13 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 16 SSE max 20.4 Scirocco 59 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +10.2° perc. +9.4° 0.74 mm 17.5 S max 26.1 Ostro 78 % 1001 hPa 19 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 1.31 mm 22.7 OSO max 56.6 Libeccio 89 % 998 hPa 22 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.83 mm 35.9 OSO max 71.6 Libeccio 92 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

