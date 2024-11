Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Chiavari si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C. La presenza di nuvole sarà quasi totale, con una copertura che raggiungerà il 100%. I venti soffieranno da sud-est, con intensità variabile, e si registreranno anche delle raffiche.

Durante la notte, le condizioni di meteo si presenteranno con pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 14,8 km/h, creando una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 90%.

Nella mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 14,5°C. La velocità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,5 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera attenuazione delle piogge, che passeranno da moderate a leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che varierà tra 9 e 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 13,6°C. La velocità del vento sarà ridotta, e l’umidità inizierà a scendere, portando a una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale. Mercoledì si prevede un parziale miglioramento con schiarite, mentre giovedì potrebbe esserci un ritorno di condizioni più stabili e asciutte. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 34 % 15.6 SE max 23.8 Scirocco 89 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.23 mm 16.6 SE max 25.6 Scirocco 92 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.45 mm 15.7 SE max 21.8 Scirocco 91 % 1021 hPa 10 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.58 mm 11.4 SE max 17.6 Scirocco 94 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.49 mm 12.3 SE max 16.1 Scirocco 94 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.36 mm 9.4 E max 11.4 Levante 92 % 1020 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° prob. 14 % 7.5 NNE max 8.4 Grecale 85 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 6 % 5.3 NNE max 5.4 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

