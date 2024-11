Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo diventerà completamente coperto, portando a una temperatura massima di circa 18°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra 12,7°C e 13,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di circa 12,6°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino al pomeriggio, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,3°C alle 13:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo picchi del 71% nel tardo pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno attorno ai 15°C alle 18:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 99%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 12 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. Le condizioni di assenza di precipitazioni si confermeranno anche in questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con leggere variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteo che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13° perc. +12° Assenti 12.3 NNE max 11.1 Grecale 62 % 1028 hPa 4 poche nuvole +12.7° perc. +11.7° Assenti 11 NE max 10.1 Grecale 64 % 1027 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 10.2 NNE max 9.8 Grecale 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.1° perc. +16.2° Assenti 3.6 NE max 5.5 Grecale 51 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +17.5° Assenti 3.5 O max 5.1 Ponente 51 % 1026 hPa 16 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 6.3 NNE max 6.7 Grecale 68 % 1027 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 10.7 NNE max 11.1 Grecale 74 % 1028 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 11.4 NNE max 11.4 Grecale 71 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:00

