Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Chieti di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 13,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 47% e il 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Nella notte, Chieti si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 12,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più evidente, ma non supererà il 14%. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 46%. Il vento, sempre da Sud Ovest, si presenterà con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 13,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%. Il vento continuerà a soffiare da Est con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 9,9°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 54%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Lunedì e martedì potrebbero portare condizioni più variabili, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di domenica. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.1° perc. +7.4° Assenti 5.6 SO max 4.9 Libeccio 64 % 1019 hPa 4 cielo sereno +7.8° perc. +6.8° Assenti 6.5 SO max 5.8 Libeccio 61 % 1018 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +8.2° Assenti 5.1 SO max 4.8 Libeccio 57 % 1018 hPa 10 cielo sereno +12.9° perc. +11.5° Assenti 3.4 ENE max 3.6 Grecale 46 % 1017 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +12.5° Assenti 8.1 E max 7.2 Levante 51 % 1015 hPa 16 nubi sparse +10.5° perc. +9.3° Assenti 6.7 SSE max 7.4 Scirocco 66 % 1015 hPa 19 cielo coperto +10.2° perc. +8.9° Assenti 8.7 SSO max 9 Libeccio 59 % 1014 hPa 22 nubi sparse +9.7° perc. +8.4° Assenti 9.7 SO max 9.5 Libeccio 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:37

