Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata saranno elementi distintivi del meteo.

Durante la notte, Chieti sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,7°C, con una temperatura percepita di 7,2°C. La velocità del vento sarà di 18,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. La pioggia si attenuerà, lasciando spazio a un cielo coperto e a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10,5°C intorno a mezzogiorno, mentre la temperatura percepita sarà di 8,7°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 12,2 km/h, con direzione Sud-Est. L’umidità scenderà al 43%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a migliorare, con la presenza di poche nuvole e un aumento della temperatura fino a 10,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,1 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità rimarrà contenuta al 42%, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 55%, mantenendo un aspetto variabile del cielo.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno agli 8,2°C. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 12,9 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 58%. Le precipitazioni saranno assenti, ma la sensazione di freschezza si farà sentire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +4.6° 0.35 mm 25.8 N max 34.9 Tramontana 79 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +5.5° perc. +2.1° 0.3 mm 16.5 ONO max 25.9 Maestrale 85 % 1008 hPa 7 nubi sparse +6.4° perc. +4.8° Assenti 8.2 SO max 9.6 Libeccio 68 % 1010 hPa 10 cielo coperto +9.7° perc. +8.6° Assenti 8.4 SE max 10.4 Scirocco 46 % 1010 hPa 13 poche nuvole +10.8° perc. +9° Assenti 14.1 ESE max 15.5 Scirocco 42 % 1007 hPa 16 nubi sparse +8.3° perc. +6° Assenti 14.5 SE max 23.3 Scirocco 48 % 1006 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +6° Assenti 13.3 S max 16.7 Ostro 58 % 1004 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +6.3° Assenti 13.2 SSO max 18.3 Libeccio 60 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.