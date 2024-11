Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Chieti si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la mattina, per poi subire un lieve calo nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nella parte finale. La velocità del vento rimarrà generalmente bassa, contribuendo a un clima tranquillo.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, che non supererà il 4%. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h proveniente da Sud Ovest, creando condizioni di calma. Con l’abbassarsi della temperatura percepita, che si aggirerà attorno ai 10,1°C, l’umidità si manterrà intorno al 78%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno temperature che raggiungeranno i 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 20%. La brezza leggera, con velocità di circa 9,2 km/h, garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità scenderà al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando a una temperatura massima di circa 16,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29% e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,6 km/h. L’umidità salirà leggermente, raggiungendo il 71%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni attese.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a circa 11,5°C, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’83%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in lieve calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà generalmente stabile, senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno godere di una mattinata piacevole, mentre la sera porterà un’atmosfera più fresca e nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 3.8 OSO max 4 Libeccio 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 5.2 OSO max 5.2 Libeccio 73 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +10.9° Assenti 3 SO max 3 Libeccio 63 % 1026 hPa 10 poche nuvole +15.7° perc. +14.8° Assenti 6.2 NE max 3.2 Grecale 57 % 1025 hPa 13 poche nuvole +16.7° perc. +16° Assenti 9.6 NE max 5.7 Grecale 58 % 1024 hPa 16 poche nuvole +12.5° perc. +11.9° Assenti 3.6 ENE max 4 Grecale 82 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 2.9 OSO max 2.6 Libeccio 84 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 3.2 SO max 2.9 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.