Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le condizioni meteo di Chieti per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia e schiarite, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con precipitazioni che si intensificheranno nella mattina.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 12,6°C e una umidità che si attesterà attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 20,2 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno all’8%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa e l’inizio di piogge leggere. Alle 08:00, la temperatura salirà a 14°C, mentre la velocità del vento diminuirà a 7,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 1,81 mm di pioggia alle 09:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 13°C, con un’umidità che toccherà l’80%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento temporaneo, con schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, si registreranno ancora piogge leggere fino alle 15:00, con temperature che scenderanno a 10,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,2 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere. Alle 19:00, la temperatura sarà di 7,4°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,1 km/h, proveniente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di piogge e schiarite. Sabato e Domenica potrebbero portare ulteriori precipitazioni, ma con temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° prob. 4 % 10 S max 19.8 Ostro 71 % 994 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° prob. 9 % 10.3 S max 17.7 Ostro 72 % 995 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.3° prob. 52 % 9.2 SSO max 10.5 Libeccio 74 % 997 hPa 10 pioggia moderata +12.8° perc. +12.4° 1.24 mm 9.2 NNO max 13.1 Maestrale 87 % 999 hPa 13 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° prob. 38 % 11.1 NNO max 17.7 Maestrale 63 % 1001 hPa 16 nubi sparse +8.6° perc. +5.5° prob. 28 % 21 NNO max 33.1 Maestrale 69 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +7.4° perc. +4.8° 0.21 mm 14.1 NO max 27 Maestrale 74 % 1012 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +4.9° prob. 57 % 9 ONO max 13.2 Maestrale 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:34

