Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Chieti di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87% e una temperatura di +12,4°C. La temperatura percepita sarà di +12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a 5 km/h. Le probabilità di pioggia saranno assenti. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97%, mantenendo temperature simili.

La mattina si aprirà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C alle 06:00 e salirà fino a +14,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 95% al 22%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 13 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 13,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 34% e il 43%, senza segni di pioggia. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo un’intensità leggera.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +10,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 55%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione piuttosto tranquilla. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.5° perc. +12.1° prob. 3 % 5.9 N max 7.4 Tramontana 87 % 1022 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 11 % 7.2 NNO max 10.2 Maestrale 87 % 1022 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 5.5 NNO max 7.2 Maestrale 83 % 1022 hPa 10 poche nuvole +14.5° perc. +13.7° Assenti 10.4 N max 9 Tramontana 67 % 1021 hPa 13 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 13.3 N max 12.3 Tramontana 65 % 1020 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 7 N max 9 Tramontana 79 % 1020 hPa 19 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 7.7 NNO max 10.4 Maestrale 80 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.3° Assenti 5.4 NO max 9.9 Maestrale 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

