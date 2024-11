Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Chieti indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si coprirà progressivamente, portando a un aumento della nuvolosità. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C e 12,5°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 3%.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 39,2 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 10%. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 56% e il 68%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. Anche in questo frangente, il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 39,1 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno all’89%. Anche in questo caso, il vento sarà presente, con velocità che potranno arrivare a 29,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 9%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Chieti indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° prob. 3 % 12.9 SSO max 14.8 Libeccio 71 % 1005 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° prob. 6 % 13.1 SSO max 18 Libeccio 67 % 1003 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° prob. 8 % 11.1 S max 16.3 Ostro 68 % 1001 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16° prob. 8 % 10.6 SO max 36.2 Libeccio 56 % 999 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° prob. 10 % 8.6 SSO max 39.1 Libeccio 52 % 997 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° prob. 22 % 7.8 SO max 14.6 Libeccio 63 % 996 hPa 19 nubi sparse +13.2° perc. +12.2° prob. 11 % 18.9 OSO max 27.7 Libeccio 62 % 997 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.1° prob. 9 % 14.4 ONO max 23.7 Maestrale 60 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:35

