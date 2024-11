Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con una graduale transizione verso condizioni più favorevoli nelle ore successive. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 8°C, con una leggera diminuzione prevista nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 46%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest-sudovest, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%, garantendo un pomeriggio piacevole.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a circa 8°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, creando condizioni di calma. L’umidità aumenterà, ma senza raggiungere livelli critici, mantenendo un clima accettabile per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature nel fine settimana. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa giornata favorevole per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più fresco e variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +7.3° Assenti 7.9 E max 20.8 Levante 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 7 % 4.6 E max 12.9 Levante 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.1 ONO max 4.4 Maestrale 69 % 1023 hPa 10 poche nuvole +10.5° perc. +9° Assenti 6 OSO max 9 Libeccio 53 % 1024 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.5° Assenti 7.1 OSO max 8.7 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.8° perc. +9.3° Assenti 6.4 OSO max 12.1 Libeccio 54 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.5 SO max 8.6 Libeccio 64 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 1.4 SO max 3.6 Libeccio 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.