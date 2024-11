Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Cinisello Balsamo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 7,5°C e i 10,9°C. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una continuazione di queste condizioni, con una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento con l’alternanza di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un cielo coperto. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 4,9 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Cinisello Balsamo presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 7,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 78%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 03:00 e mantenendo temperature stabili attorno ai 7,7°C.

La mattina si aprirà con un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 7,3°C alle 06:00. La situazione non cambierà molto fino alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 9,6°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 67% e il 79%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un miglioramento parziale con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 10,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 50%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che toccheranno i 4,8 km/h. Questa tendenza continuerà fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 9°C.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 90% e il 98%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano una giornata nuvolosa, con temperature fresche e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nel cielo e nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano segnali di miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 ENE max 3.7 Grecale 79 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.2 E max 2.8 Levante 78 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.2 NE max 1.4 Grecale 78 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.5 SSO max 3.3 Libeccio 68 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 4.8 SSO max 4.3 Libeccio 63 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.2° Assenti 4.9 SO max 6 Libeccio 70 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3 OSO max 3.8 Libeccio 77 % 1006 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 1 % 2.7 O max 3.7 Ponente 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.