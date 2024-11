Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cinisello Balsamo di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +7,7°C e +10,1°C, mentre i venti saranno deboli e provenienti principalmente da ovest. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che si attesteranno intorno al 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai +8,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti saranno molto deboli, con velocità che non supereranno i 1,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo circa +9,1°C entro le 10:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti si manterranno deboli, con velocità che varieranno tra 0,1 km/h e 2,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno all’89%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +10,1°C intorno alle 14:00. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 3,7 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno all’84%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa +7,7°C entro le 23:00. I venti rimarranno deboli, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, le temperature rimarranno miti per la stagione, rendendo le giornate piacevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.5 OSO max 0.9 Libeccio 93 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 1.1 SSE max 1.2 Scirocco 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 3 % 0.5 NNO max 0.6 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 3 % 1.9 OSO max 2.5 Libeccio 89 % 1025 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.7 OSO max 2.8 Libeccio 84 % 1024 hPa 16 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.8 SO max 2.8 Libeccio 88 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3 ONO max 2.8 Maestrale 92 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.2 ONO max 3.4 Maestrale 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.