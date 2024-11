Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Cinisello Balsamo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che farà la sua comparsa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,5°C durante la notte a un massimo di 19,3°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75% durante le prime ore, per poi scendere progressivamente nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5-8%, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale che arriverà fino al 81%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 16-19°C. La velocità del vento sarà debole, con una leggera bava che non influenzerà significativamente il comfort termico.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da un clima mite e prevalentemente sereno, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.4 ONO max 5.7 Maestrale 75 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 4.2 ONO max 6.8 Maestrale 74 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 3.7 ONO max 7.1 Maestrale 68 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.4° Assenti 3.1 SO max 4.3 Libeccio 51 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.3° perc. +18.5° Assenti 3.3 SSO max 2.7 Libeccio 46 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 2.7 S max 2.8 Ostro 57 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 0.5 ENE max 1.9 Grecale 67 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 2.1 ENE max 3 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:04

