Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Cinisello Balsamo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina continuerà a presentare nuvole, ma non si prevederanno precipitazioni significative. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 14°C, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di cielo coperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Cinisello Balsamo mostrerà un cielo completamente coperto, con una temperatura di 12,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 100% e non si registreranno precipitazioni. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 11,6°C. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi intorno ai 12°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno tra 12°C e 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che si attesteranno intorno ai 5-6 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,4°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di vento non subiranno variazioni significative, mantenendosi sempre su valori leggeri. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità continuerà a oscillare attorno al 56-63%.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano una giornata nuvolosa e mite, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, mentre la copertura nuvolosa potrebbe variare. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 3.2 SO max 5 Libeccio 70 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.3° prob. 8 % 4.9 OSO max 8.2 Libeccio 72 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° prob. 14 % 5.3 O max 12 Ponente 68 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° prob. 10 % 4 ONO max 6.8 Maestrale 55 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 6.3 SO max 7.5 Libeccio 56 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 5.5 SO max 9.3 Libeccio 63 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° Assenti 3.7 OSO max 5.6 Libeccio 68 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.7° Assenti 2 OSO max 3.2 Libeccio 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:56

