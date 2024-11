Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Colle di Val d’Elsa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nella mattina. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,7°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si manterrà attorno ai 11°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno all’81%, ma non si registreranno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature continueranno a salire, toccando i 17°C entro le 11:00. Il vento si presenterà debole, con direzione est-sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,7°C. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, senza raffiche significative. Le condizioni di visibilità saranno buone, nonostante la presenza di nuvole. Verso la sera, si prevede un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole e un abbassamento delle temperature a circa 12°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni, mentre oggi si consiglia di prepararsi a una giornata grigia e fresca.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.7° perc. +10° Assenti 4.1 ESE max 3.9 Scirocco 84 % 1025 hPa 5 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 4.6 ESE max 4.5 Scirocco 86 % 1025 hPa 8 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 4.1 ESE max 4.8 Scirocco 75 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 2.5 E max 2.9 Levante 62 % 1025 hPa 14 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 1.2 E max 2.2 Levante 62 % 1024 hPa 17 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 2.1 ESE max 2.2 Scirocco 78 % 1024 hPa 20 poche nuvole +11.7° perc. +11° Assenti 2.9 E max 2.8 Levante 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 3.5 E max 3.4 Levante 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.