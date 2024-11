Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno relativamente fresche e una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. I dati meteo suggeriscono che la mattina inizierà con pioggia leggera, mentre nel pomeriggio si assisterà a schiarite e cieli sereni. Tuttavia, la notte precedente avrà già mostrato segni di instabilità, con venti forti e temperature elevate per la stagione.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +14,8°C e una forte velocità del vento che raggiungerà i 48 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 70%, rendendo la situazione piuttosto instabile. Con il passare delle ore, la temperatura tenderà a scendere, mantenendosi sopra i +12°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 07:00. La temperatura scenderà a +10,4°C e la copertura nuvolosa sarà totale. La velocità del vento si ridurrà a 26,7 km/h, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta. Con il progredire della mattinata, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno un massimo di +13,6°C. I venti saranno più leggeri, con velocità intorno ai 11 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 31%, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, approfittando delle schiarite.

La sera porterà un ritorno della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +4,6°C. I venti si faranno più deboli, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità presente nell’aria. La probabilità di precipitazioni sarà assente, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un clima più secco e temperature in lieve aumento, favorendo un fine settimana all’insegna del sole e della tranquillità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 39 % 47.2 OSO max 91.8 Libeccio 70 % 995 hPa 5 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° prob. 28 % 32.7 OSO max 62.6 Libeccio 64 % 997 hPa 8 cielo coperto +10.8° perc. +9.8° prob. 24 % 18.3 O max 31.8 Ponente 68 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.4° perc. +12° prob. 7 % 11 NNO max 18.1 Maestrale 49 % 1003 hPa 14 cielo sereno +13.2° perc. +11.5° Assenti 7.8 NNO max 14.1 Maestrale 35 % 1005 hPa 17 cielo sereno +7.1° perc. +6° Assenti 6.7 NE max 7.2 Grecale 37 % 1009 hPa 20 cielo coperto +5.9° perc. +5.9° prob. 2 % 3.7 NE max 3.7 Grecale 38 % 1013 hPa 23 cielo coperto +4.6° perc. +4.6° Assenti 4.5 ENE max 4.4 Grecale 49 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:43

