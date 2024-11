Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente. Le temperature massime raggiungeranno i 18,4°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 9,0°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 10,3°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’89%. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo circa 12,7°C alle 8:00 e 16,1°C entro le 10:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 63% entro le 10:00. La brezza leggera da est contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 94%. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 18,4°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,0°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 91%. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-nord-est, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata variabile, con un inizio promettente che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.5 E max 5.1 Levante 90 % 1027 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.4 E max 5.1 Levante 90 % 1027 hPa 8 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 5.5 E max 7.1 Levante 75 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 6.2 E max 9.1 Levante 60 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 5.9 E max 8.9 Levante 59 % 1026 hPa 17 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 4.4 NE max 4.6 Grecale 78 % 1027 hPa 20 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 4.7 ENE max 4.6 Grecale 87 % 1027 hPa 23 cielo coperto +11° perc. +10.5° Assenti 5 ENE max 4.6 Grecale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:55

