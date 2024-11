Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti, ma senza eccessivi sbalzi termici.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +11,1°C e un’umidità del 73%. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 2,1 km/h, proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +10,3°C alle 5:00. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 73% e il 74%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cielo sereno. Alle 8:00, la temperatura salirà a +11,4°C e continuerà a crescere fino a raggiungere +15,3°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, attorno ai 3,7 km/h. L’umidità, invece, si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente sereno. Le temperature si attesteranno tra +15,1°C e +15,7°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Est con intensità leggera. L’umidità si manterrà bassa, contribuendo a una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di assenza di precipitazioni si confermeranno, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa +11,2°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con umidità che si attesterà attorno al 72%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, mantenendo una brezza piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le serate si presenteranno fresche ma non rigide.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10.1° Assenti 2.3 O max 2.9 Ponente 74 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° Assenti 1.8 SO max 2.7 Libeccio 73 % 1023 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 0.7 SO max 1.4 Libeccio 74 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.7° Assenti 2.3 SSE max 1.7 Scirocco 56 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.7° perc. +14.6° Assenti 3.2 SE max 3.5 Scirocco 51 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 4.7 SE max 6.4 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 5.3 ENE max 8.5 Grecale 71 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 5.1 ENE max 8.8 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:54

