Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Cologno Monzese si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 12°C, con una leggera pioggia che si farà sentire nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo indicano una continuazione del cielo coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 11,9°C a un massimo di 14,3°C. La pioggia leggera che si presenterà nelle prime ore del giorno tenderà a cessare, lasciando spazio a condizioni di umidità elevata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h. L’intensità della pioggia sarà assente, permettendo così di godere di una mattinata tranquilla, sebbene grigia.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, senza particolari variazioni. Questo scenario favorirà un pomeriggio fresco, ma non sgradevole, ideale per attività all’aperto, purché si indossino abiti adeguati.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%, ma non si prevedono piogge. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo, con possibilità di qualche pioggia leggera sporadica. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per condizioni più favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° Assenti 3.5 SO max 4.8 Libeccio 71 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 7 % 5.5 OSO max 8.9 Libeccio 74 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 11 % 5.3 O max 12.3 Ponente 69 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° prob. 7 % 4.1 ONO max 6.6 Maestrale 55 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 6.9 SO max 8.3 Libeccio 59 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° Assenti 5.8 SO max 9.9 Libeccio 66 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 4.3 OSO max 6 Libeccio 71 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 2.5 OSO max 3.2 Libeccio 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:56

