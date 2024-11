Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100% per tutta la giornata. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,2°C, mentre nel corso della mattina si prevede un leggero abbassamento, con valori che si manterranno tra i 10°C e i 10,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,5 km/h e i 10,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e nord-occidentali. Non si registreranno precipitazioni significative, ad eccezione di una leggera pioggia prevista nella mattina.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificherà una leggera pioggia, con un’intensità di 0,16 mm. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 9,2°C. La velocità del vento sarà di circa 9,2 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. Nel corso della mattina, la probabilità di pioggia si manterrà bassa, con valori che non supereranno il 13%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, raggiungendo i 6,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia sarà assente.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,2 km/h, rendendo la serata tranquilla. L’umidità si manterrà costante, attorno al 73%, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una leggera possibilità di miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto di queste condizioni meteo, pianificando le loro uscite di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.5° prob. 8 % 8.4 N max 9.6 Tramontana 84 % 1013 hPa 4 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° prob. 8 % 8 N max 9 Tramontana 80 % 1013 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° Assenti 8.7 N max 9.8 Tramontana 80 % 1014 hPa 10 cielo coperto +10° perc. +9.2° prob. 9 % 8.5 NNO max 8.9 Maestrale 81 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +9.1° prob. 4 % 8.1 NO max 8.1 Maestrale 78 % 1014 hPa 16 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° Assenti 4.9 ONO max 5.3 Maestrale 74 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 6.2 ONO max 6.3 Maestrale 74 % 1014 hPa 22 cielo coperto +10.1° perc. +9.1° Assenti 6 NO max 6.1 Maestrale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.