Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Comacchio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 7,2°C al mattino e i 10,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo picchi del 88% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 10°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 10,7°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità. Non si prevedono precipitazioni significative fino alle ore serali, quando si registrerà un incremento della probabilità di pioggia.

La sera porterà con sé un cielo coperto e la possibilità di pioggia leggera, con temperature che si manterranno sui 10°C. La pioggia sarà di intensità debole, con accumuli minimi. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori elevati, mentre il vento rimarrà debole e costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Comacchio mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della probabilità di pioggia nei giorni successivi, suggerendo di prepararsi a condizioni più variabili. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste informazioni per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8° perc. +6.7° Assenti 7.8 O max 8.1 Ponente 74 % 1019 hPa 4 cielo sereno +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.1 ONO max 7.1 Maestrale 74 % 1018 hPa 7 poche nuvole +7.5° perc. +6.6° Assenti 5.8 ONO max 5.7 Maestrale 74 % 1018 hPa 10 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 3.4 NO max 3.2 Maestrale 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.4° Assenti 1 NE max 2 Grecale 63 % 1015 hPa 16 cielo coperto +10.3° perc. +9.3° prob. 7 % 5.7 SE max 6.5 Scirocco 75 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° prob. 13 % 5.7 E max 6.7 Levante 84 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +10.6° perc. +10° 0.11 mm 6.1 NE max 6.5 Grecale 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:39

