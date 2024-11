Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Giovedì 21 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio con cielo coperto e temperature che si manterranno relativamente fresche. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 6,4°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e un incremento delle temperature fino a 9,4°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, raggiungendo un picco di 11,5°C. La sera porterà con sé un ritorno della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C.

Durante la notte, Comacchio si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 97%, e i venti soffieranno da sud a una velocità di circa 10,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’80%, anche se non si registreranno piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente fino a 9,4°C. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 6,5 km/h. La copertura nuvolosa diminuirà al 30%, favorendo un clima più gradevole. Nel corso della mattina, la temperatura percepita sarà di circa 8,6°C, rendendo la giornata più confortevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno che porterà la temperatura a un massimo di 11,5°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 21,9 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%, accompagnato da pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con venti freschi che soffieranno a 28,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, portando a un accumulo di circa 0,12 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio nei prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni meteo variabili. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un miglioramento per il giorno successivo, con temperature in aumento e cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +5.5° prob. 9 % 13.6 SSO max 16.4 Libeccio 68 % 1007 hPa 4 cielo coperto +6.6° perc. +5.2° prob. 4 % 7.5 O max 8.1 Ponente 75 % 1008 hPa 7 nubi sparse +6.1° perc. +4.8° Assenti 6.7 NNO max 6.7 Maestrale 81 % 1009 hPa 10 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 0.9 SE max 3.6 Scirocco 67 % 1010 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +8.4° prob. 2 % 9.7 SE max 15.4 Scirocco 60 % 1006 hPa 16 nubi sparse +10.8° perc. +9.3° Assenti 17.4 SSE max 24.5 Scirocco 51 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +10.6° perc. +9.5° 0.12 mm 28.3 SSO max 44.4 Libeccio 71 % 998 hPa 22 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° prob. 88 % 15.9 OSO max 45.3 Libeccio 77 % 992 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:36

